Het nieuwe leven van Fabian Cancellara: "Ik ben geen topatleet meer, ik zie vet opduiken" Bart Audoore

25 april 2018

06u57 0 De Krant Fabian Cancellara (37) was gisteren nog een keer in het land. Spartacus kwam in het Kuipke in Gent promotie maken voor 'Zwitserland Fietsland'. Zo gaat dat: de ex-renner is nu manager, marketeer en event organizer.

Als Fabian Cancellara zich ergens voor smijt, dan krijg je waar voor je geld. De Zwitser was gisteren een levend uithangbord voor de (recreatieve) wielersport in zijn vaderland. "Ja, ik woon in een duur land", sprak hij. "Maar wie naar Zwitserland komt, krijgt er veel voor terug. Prachtige natuur, schone lucht, schitterende wegen, een uitstekende organisatie."

Cancellara is niet alleen promotor van 'Ride the Alps', hij is ook actief betrokken als organisator. Met zijn sportevenementenbureau geeft hij invulling aan twee van de tien wielerevents die de komende maanden op het programma staan. En die zijn best bijzonder. Tijdens 'Chasing Cancellara' nemen wielertoeristen het in een echte wedstrijd op tegen de oude kampioen. De formule verschilt: de ene keer is dat een tijdrit, de andere keer een achtervolging, nog een andere keer een massastart. "Iedereen die me klopt, krijgt daarvoor een diploma", aldus Cancellara.

