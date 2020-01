Exclusief voor abonnees Het nieuwe jaar inwandelen in het Zwin 03 januari 2020

00u00 0

In het Zwin in Knokke is het zaterdag om 14 uur en zondag om 10.30 uur en om 14 uur mogelijk

om aan te sluiten bij een wandeling, onder begeleiding van een gespecialiseerde natuurgids. De

Zwingids toont je het gebied op een 'andere' manier en vestigt je aandacht op alles wat je, afhan-

kelijk van het seizoen, zeker moet gezien hebben in het gebied. De wandeling duurt ongeveer

twee uur en is ideaal om het jaar met een fris hoofd te beginnen.