Het N-VA-busje komt zo

De kans bestaat dat u één van de twee komende weekends een grote gele bus ziet in uw stad of gemeente. N-VA zet haar kopstukken in om overal in Vlaanderen campagne te voeren. Zes jaar geleden hield de N-VA al eens zo'n bustoer in juni, de maand waarin partijen traditioneel een precampagne voeren in de aanloop naar de lokale verkiezingen. De N-VA zette zich toen stevig op de kaart in tal van steden en gemeenten. Zelf gaat De Wever 'on tour' in zijn provincie Antwerpen en in Limburg. Alle N-VA-ministers nemen een deel van de ronde voor hun rekening. Zaterdag stappen Jan Jambon en Theo Francken samen met Geert Bourgeois als eersten de bus op voor een rondrit in West-Vlaanderen en Gent.

