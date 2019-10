Exclusief voor abonnees Het moment waarop je de dood in de ogen kijkt 17 oktober 2019

We zullen maar binnenkomen met het slechte nieuws: de marmot hiernaast heeft het niet gehaald. De man die het moment wist vast te leggen waarop het knaagdier de hongerige vos in de ogen kijkt en beseft dat z'n laatste uur (of liever: seconde) geslagen is, mag zich Wildlife Photographer of the Year noemen. De prijs die in Londen wordt uitgereikt, geldt als de Oscar van de natuurfotografie. De Chinees Yongqing Bao gaf z'n winnende beeld de passende naam 'The Moment'. Het werd genomen in het Tibetaanse Hoogland.

