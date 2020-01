Exclusief voor abonnees Het moet véél beter, KVK En nu loodzwaar vierluik 20 januari 2020

00u00 0

Het was te weinig. Te weinig inzet, te weinig gretigheid voor de tweede bal, te weinig efficiëntie vooral. KV Kortrijk kwam gewoon tekort en dat is geen goed vooruitzicht voor de bekermatch donderdag op Antwerp. "Als je een verhaal wilt schrijven in de halve finale, zul je veel beter moeten zijn", constateerde Yves Vanderhaeghe. "De wil was groter bij hen dan bij ons. We speelden te ver van onze man: zij waren veel beter. En wij hadden een gebrek aan scherpte." Het zal wel: de pas ingevallen nieuweling Moffi stuntelde oog in oog met Steppe, Lepoint trapte vanop drie meter tegen een verdediger, geen penalty voor Bushiri want Mboyo, de koning van het buitenspel, stond weer offside en Stojanovic en Kage trapten vrij voor doel onbeheerst over. Ook dat nog dus: te weinig kwaliteit. KVK staat voor vier loodzware opdrachten: twee keer Antwerp en tussendoor Club en Standard. Het zal véél beter moeten, inderdaad Yves. (ESK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis