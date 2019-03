Het moét regenen in Oost-Vlaanderen, ze hebben 3 miljard liter water nodig 05 maart 2019

Ja, het mooie weer van eind vorige maand was leuk, net als de daarbijhorende terrasjes. Maar in het Oost-Vlaamse Evergem hopen ze vooral op slécht weer tegenwoordig. Want het spaarbekken van De Watergroep daar komt 3 miljard liter regenwater tekort. En ze hebben het nodig, willen ze straks de zomer zonder kleerscheuren doorkomen. "Normaal zijn de bekkens in maart vol", zegt Raissa Verstrynge van De Watergroep. "Maar in 2018 heeft het pas laat in het jaar geregend. En door de warme zomer werd er vorig jaar veel meer verbruikt. De maanden januari en februari waren behoorlijk normaal wat de neerslaghoeveelheid betreft, we hopen dat dit voor maart en april ook het geval zal zijn." (JSA)

