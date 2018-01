Het moet niet altijd voetbal zijn 00u00 0

Thibaut Courtois (links) lijkt een basketbalcarrière in overweging te nemen - hij heeft er alvast de lengte voor. Hij en ploegmaat Hazard (rechts, iets minder geschikt als basketbalspeler) woonden samen met Marcos Alonso en Andreas Christensen een match bij tussen de Philadelphia 76ers en de Boston Celtics in de O2 Arena in Londen.

