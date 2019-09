Exclusief voor abonnees Het merk Kim Clijsters: dat marcheert bij fans van 7 tot 77 14 september 2019

Het merk Kim Clijsters staat nog overeind - óók na zeven jaar afwezigheid. Ze blijft een 'girl next door' met een hoge aaibaarheidsfactor, en is nu ook een jonge, actieve moeder: dat marcheert bij marketeers. Daarbovenop zal de tennisster straks wellicht ook een nieuwe generatie aanspreken. "Vrouwen die destijds opgroeiden met Kim, zijn vandaag zelf moeder", zegt Jos Verschueren, directeur Sportmanagement aan de VUB. "Ze hoeven het niet langer te hebben over 'die goeie tennisster uit hun tijd', ze komt immers 'live' terug. Clijsters gaat straks drie generaties overvleugelen, en fans aanspreken van 7 tot 77 jaar."