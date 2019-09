Exclusief voor abonnees Het meisje met de kakkerlakken 14 september 2019

00u00 0

De Britse Emma Lock voert haar huisdieren geen insecten, maar hééft ze net als huisdier. Ze nam een aantal forse exemplaren in huis nadat ze haar fobie voor kakkerlakken had overwonnen. Ook slakken vertroetelt ze alsof het konijntjes zijn. "Het is niet omdat kakkerlakken en slakken geen schattige zoogdieren zijn, dat ze verwaarloosd moeten worden. Door erover te lezen, ben ik ongewervelden steeds meer gaan waarderen. Voor mij zijn het kleine aliens. Elk dier is mooi op zichzelf, ik wil daar geen vooroordelen in hebben." (JPM)

