Het leven zoals het is in Liverpool: Alisson blundert (zonder erg) 03 september 2018

De camera zoomde meteen in op Simon Mignolet. Zo gaat dat bij Liverpool. De vloek van de keepers? Alisson Becker, de nieuwe nummer één, blunderde tegen Leicester. Bij een terugspeelbal dacht de Braziliaan nog alle tijd te hebben om Kelechi uit te kappen. Een te groot risico. Aan zijn achterlijn werd hij van de bal gezet, met een tegendoelpunt tot gevolg. "Ik zal niet meer zo dom zijn om dezelfde fout te maken", zei Alisson. Zijn blunder - zijn eerste grote fout in 50 matchen - kostte een ongeslagen Liverpool geen punten (1-2-winst). Ook Klopp veegde de fout onder de mat: "Een doelman weet dat hij daar niet moet dribbelen." Overigens zat het met de reactie van Alisson wel goed. Hij ging niet bibberen. Hij passte een bal zonder vrees tussen twee tegenstanders door. Ook Mignolet was in het verleden bij Liverpool niet foutenvrij, maar werd daar soms te hard op afgerekend door enkele analisten. (KTH)

