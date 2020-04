Exclusief voor abonnees Het leven van Roy Orbison door de ogen van zijn zonen 09 april 2020

Naast zijn kenmerkende brilmontuur heeft de Amerikaanse singer-songwriter Roy Orbison zijn sterrenstatus in de eerste plaats aan nummers als 'Pretty Woman' en 'Only the Lonely' te danken. De man stierf in 1988 op 52-jarige leeftijd aan een hartaanval, en kende voordien een bewogen leven. In de Canvas-docu 'Love Hurts' vertellen drie zonen van de zanger vanavond over de donkerste passage: in twee jaar tijd verloor Orbison zijn vrouw bij een motorongeval en zijn twee oudste zonen bij een explosie.