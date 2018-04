Het leven van Pommeline (23) ná Temptation Island: "Soms wil ik roepen: Laat me toch allemaal met rust!" Sabine Vermeiren

07 april 2018

00u00 1 De Krant Nu 'Temptation Island' weer volle bak harten breekt, is er gelukkig ook nog Pommeline Tillière (23). Blonder dan ooit, lichtjes bijgewerkt, tot over haar oren verliefd, en klaar om een misverstand de wereld uit te helpen. "Ik ben niét rijk, niét lui en ik ben géén hoer. Dat hebben ze van me gemáákt. Mensen zijn haatdragender dan ik ooit kon vermoeden."

Voor kijkers van 'Temptation Island' behoeft Pommeline geen introductie meer. Voor het gebeurlijke geval u tot die andere minderheid behoort en op donderdagavond wél naar Canvas kijkt, even deze korte samenvatting: Pommeline kwam op tv in 2017. Pommeline was verleidster. Ze verleidde Merijn. Merijn ging mee naar huis. Toen kwam 'Kleurplaat'. Kleurplaat is Fabrizio. Fabrizio is óók verleider. Merijn vertrok. Nu verleiden Pommeline en Fabrizio elkáár. Als dat moeilijker klinkt dan Canvas: is ook zo.

Om nu even aan te tonen dat die prille verliefdheid voor het doelpubliek het soortgelijke gewicht heeft van een staatszaak, het volgende cijfer: toen Pommeline en Fabrizio deze week op Instagram elk apart een foto postten van wat leek op een innige kus, leverde dat binnen de dag respectievelijk 42.000 en 51.000 likes op. Om maar te zeggen, die twee zijn hot. Hotter dan de temperatuur in twee Thaise resorts samen.

Een zó prille relatie waar zó hard de schijnwerpers op staan. Is dat wel gezond?

"Nee en ik weet dat. Het is alsof de hele wereld meekijkt. Soms wou ik dat ik nooit had meegedaan aan 'Temptation Island'. Mensen denken altijd: 'Die Pommeline, die is mediageil.' Dat is niet zo. Ik ben eerder mensenschuw. Ik heb schrik van mensen. Ik ben niet sociaal. Ik was beter gewoon onder de radar gebleven. Dat ligt me beter. Als ik ga winkelen, bijvoorbeeld, zou ik nog liefst van al mijn kap opzetten, mijn handen in mijn zakken steken en doorlopen zonder dat iemand me ziet."

