Het leven van Madame Tussaud 18 januari 2020

00u00 0

Liefhebbers van historische fictie worden verwend met 'Petite', Edward Careys bijzondere roman over een klein vrouwtje uit de Elzas wier naam bij toeristen luidt als een klok: Madame Tussaud. Geboren in 1761 als Marie Grosholtz, leerde ze met was werken bij een zonderlinge anatoom, die haar net voor de Franse Revolutie meenam naar Parijs. Daar maakte de latere Madame Tussaud zelf voor het eerst wassen hoofden: eerst van prominenten als Jean-Jacques Rousseau en Benjamin Franklin, later van mensen die stierven onder de guillotine. Hoe Marie van de goot in prerevolutionair Frankrijk en het hof van Versailles uiteindelijk in Engeland belandde met haar eerste wassen beelden-tour, levert een levendig, knap geschreven en mooi geïllustreerd verhaal op waarin je gefascineerd blijft doorlezen. Literair prijsbeest Margaret Atwood is fan, net als The Sunday Times, die 'Little' - zoals de originele titel luidt - uitriep tot één van de beste boeken van het jaar.

Petite. Edward Carey. Ambo/Anthos. € 25

+ Sprookjesachtige historische roman van een jarenlange medewerker van het wassenbeeldenmuseum in Londen.

- Hier en daar neemt Carey een flink loopje met de geschiedenis.

