Het leven van Charlotte (18) kreeg pas zin toen ze Liam (bijna 2) kreeg: "Ineens had ik iets om voor te leven. Voor het eerst"

03 augustus 2018

06u00 0 De Krant Op de binnenkant van haar rechterpols draagt Charlotte (18) een tattoo. 'Your first breath took mine away'. Jouw eerste adem deed de mijne stokken. Sierlijke letters op haar ándere pols leggen uit waar die tattoo over gaat. 'Liam'. Maar de realiteit is heftiger dan die ene quote ooit kan uitdrukken: eigenlijk heeft Liam het leven van Charlotte gered. "Dankzij hem weet ik waarom ik leef. Ik heb nog nooit zo de liefde gevoeld."

Ze zijn met z'n tweeën best een olijk duo op dit kamp. Puur op uiterlijk zou je hen nooit aan elkaar koppelen. Toch hebben ze elkaars genen. Charlotte is goudblond, Liam is donker. Háár ogen zijn licht, in het intense bruin van de zíjne zou je verdrinken. Zij is bleek, hij bruiner dan een strandvakantie haar ooit kan maken. Maar kijk naar hun karakters en je ziet het wél. Allebei een tikje koppig, maar ook even poeslief. Vijf dagen lang: enthousiast in alles wat ze doen. Soms lichtjes ongeduldig. Maar evengoed doorzetters, als iets niet meteen lukt. Ze mopperen soms weleens tegen elkaar, maar haal ze twee minuten uiteen en ze missen elkaar. Charlotte en Liam, dat is een eenheid.

IEDEREEN KWIJT

Nochtans was het helemaal niet de bedoeling dat Liam ooit in haar leven kwam. Toch niet zo vroeg. Maar achteraf bekeken is hij het beste dat haar overkwam. "Uit mezelf zou ik die keuze nooit gemaakt hebben. Maar het gebéurde wel. En maar goed ook."

"Ik was zestien en leidde het leven van een gewone tiener: school, veel vriendinnen, plezier maken. Ik woonde bij m'n mama. Op zeker moment - ik zat in mijn vijfde jaar verzorging - verhuisden we. Op slag veranderde m'n hele leefwereld. Ik moest afscheid nemen van m'n vriendinnen en ging ergens wonen waar ik het niet kende. Mama en ik, we waren aangewezen op elkáár."

"Op een avond kregen we heftige ruzie. In een vlaag van kwaadheid ben ik weggelopen. Die nacht deed ik iets stoms: ik ging naar mijn ex. We waren meer dan een jaar samen geweest, maar hadden het niet zo lang ervoor uit gemaakt. In feite wou ik die nacht gewoon ontsnappen aan thuis. Van het ene kwam het andere. Ik gebruikte geen anticonceptie, maar had net mijn maandstonden gehad en dacht dat ik veilig was. Zwanger worden, ik dacht dat dat pas kon vanaf de veertiende dag. Niet dus."

