Het leven gaat voort - helaas. Een Chinese fietser, wel mét mondmaskertje, rijdt schijnbaar achteloos voorbij een man die instortte op het voetpad. Gestorven aan de gevolgen van het coronavirus in Wuhan, waar de uitbraak startte. Niet veel later kwamen ambulanciers ter plaatse, uitgedost in full-body beschermingspakken. Zij konden enkel het overlijden van de man vaststellen.

