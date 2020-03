Exclusief voor abonnees Het klikt tussen weesveulentje en z'n nieuwe pleegmama 04 maart 2020

00u00

Het weesveulentje dat sinds vorige week op zoek was naar een adoptiemerrie heeft er één gevonden. Kevin, zoals het prematuurtje intussen heet, dartelt al vrolijk in de weide bij z'n nieuwe mama Evita. De twee wijken geen seconde van elkaars zijde. "De merrie is heel beschermend naar het veulentje toe", vertelt Tom Mariën, paardenchirurg en eigenaar van de Lummense paardenkliniek EquiTom. Dierenarts Simona Cerri: "Ze zijn elkaar nog volop aan het ontdekken, maar de klik is er wel." De moeder van Kevin overleed tijdens de bevalling, waardoor de kliniek een oproep lanceerde voor een adoptiemama. Er kwamen liefst 150 aanbiedingen binnen, maar slechts 3 merries waren geschikt. Uiteindelijk haalde Evita het. "Ze is een erg brave en sociale merrie, die al meerdere veulens heeft grootgebracht. Bovendien is ze drie weken geleden haar eigen veulentje verloren. Daardoor blijft ze nu achter met een groot moedergevoel."

