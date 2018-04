Het kan niet vuil genoeg voor Vlaams Belang 16 april 2018

Een foto van een zwaar toegetakelde oude vrouw met daaronder de slogan 'crimigranten buiten': daarmee trekt Vlaams Belang de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen op gang. In tijden dat N-VA het migratiedebat beheerst en het kiezerspotentieel van het Belang voor tweederde heeft weggezogen, kan het voor het VB duidelijk weer niet 'vuil' genoeg zijn om de aandacht te trekken. Niet toevallig is de campagne in Antwerpen in handen van lijsttrekker Filip Dewinter, bekend voor zijn radicale campagnestijl. Dewinter zelf noemt de affiche assertief. "De N-VA is aan de macht in Antwerpen en beweert dat het de instroom van illegalen en asielzoekers aanpakt. Dat is niet de realiteit. Onder het bewind van de N-VA, op alle niveaus, is de instroom niet gestopt." (DDW)

HLN