Het jaar van de zitzak 18 juni 2018

Dit jaar maakt de opblaasbare zitzak z'n intrede op de festivals. Gratis, en in theorie simpel op te zetten door hem eens goed in het rond te zwieren. De zak was wel zó populair dat het na verloop van tijd moeilijk laveren werd tussen de luierende fans.

