Het is zover: de regering is in lopende zaken 22 december 2018

De koning heeft het ontslag van premier Michel gisteren aanvaard. Dinsdag al was die dat komen aanbieden, maar de koning hield het enkele dagen in beraad en nam de tijd om verschillende partijvoorzitters te ontvangen. Gisteren hakte hij de knoop door, en nu hebben we officieel een regering in lopende zaken - tot er na mei 2019 een nieuwe federale regering wordt gevormd. De vervroegde verkiezingen waar N-VA en Vlaams Belang op aandrongen, komen er dus niet.

