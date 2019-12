Exclusief voor abonnees Het is voor de kunst, meneer 04 december 2019

Ze hebben niet alleen hun jas, maar ook de rest van hun kleren achtergelaten in de vestiaire. Vijftien (bijna) volledig naakte mensen bezochten gisteren in Luik de tentoonstelling 'Hyperrealism sculpture. Ceci n'est pas un corps' - voor de kunst, uiteraard. Al was het toch ook mooi meegenomen dat de stunt, georganiseerd door een pr-bureau, aandacht opleverde voor de expo, die - hoe kan het anders - over het menselijk lichaam gaat. De naakte bezoekers, onder wie een aantal influencers, wilden hun eigen lichamen vergelijken met die op de tentoonstelling. En daar zijn geen kleren voor nodig.

