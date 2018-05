Het is misschien de schuld van de verpakking Hongertje na het eten? 30 mei 2018

Heeft u nog honger nadat u een pakje van 100 gram zalm naar binnen hebt gewerkt? Niet uw schuld, want mogelijk zat er amper 84 gram vis in uw verpakking. Ondanks een verdubbeling van het aantal controles blijven de producenten van voedsel knoeien met hun verpakkingen, zo blijkt uit cijfers die Kamerlid Leen Dierick (CD&V) opvroeg bij bevoegd minister Kris Peeters. Doordat er vorig jaar 1.032 controles waren (tegenover 547 in 2016) verdubbelde ook het aantal inbreuken bijna, van 121 naar 218. In 95% van de sjoemelgevallen zat er minder in de verpakking dan beloofd, bij 5% was er een probleem met de aanduiding van de hoeveelheid. Bij gebak en koekjes wordt de consument vaak teleurgesteld, net als bij vlees, vis, kaas en snoep. Het kabinet-Peeters laat weten dat afgekeurde loten niet op de markt worden gebracht. "Te grote afwijkingen gebeuren meestal onbewust, doordat machines niet nauwkeurig genoeg zijn afgesteld. Telkens wordt een pv van waarschuwing gegeven." (BCL/ARA)

