Het Huisje Weltevree van Laken

Niks op aan te merken, maar ook niks opmerkelijks: dat was 2017 voor ons koningspaar. Alle gebruikelijke ingrediënten passeerden. Bezoekjes aan Brusselse daklozen en Oostduinkerkse paardenvissers. Een selfie op Tomorrowland. En een paar keer het vliegtuig op, naar het Economisch Forum in Davos en naar Denemarken en India, waar Mathilde poseerde bij de Taj Mahal. Een foto die deed denken aan het iconische beeld van prinses Diana in 1992, op hetzelfde bankje, maar gelukkig zat Mathilde er minder ongelukkig bij. Elke royal creëert zijn eigen sprookje, en dat van Filip en Mathilde is er één van Huisje Weltevree. Dochter Elisabeth werd 16 en ook de andere drie kinderen schieten goed omhoog, was op de kerstkaart in Kennedy-stijl te zien. Het simpele feit dat alles goed gaat, is sommige jaren al goed genoeg. (NV)

