Het hotel waar je er onder de 120 kilo niet in komt 14 augustus 2018

Ongegeneerd luieren aan het zwembad of zonnebaden op het strand is voor de meeste mensen op vakantie iets vanzelfsprekend. Maar is dat ook nog zo als je meer dan 200 kilo weegt? In 'Telefacts Zomer' getuigen enkele zwaarlijvige mensen over de vooroordelen, het nastaren en het uitgesloten worden op reis. Ze trekken naar een uniek hotelresort op de Bahama's dat gespecialiseerd is in het ontvangen van gasten met een paar maatjes meer. Ze hebben speciaal verstevigde meubels, extra brede strandstoelen en volslank personeel. Het hotel heet eenvoudigweg The Resort, en onder de 120 kilo kom je er niet in.

