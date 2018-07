Het hoofd heeft er genoeg van scherp gesteld 04 juli 2018

Verre van tiptop die prestaties van David Goffin op Roland Garros en Wimbledon. Er zit duidelijk zand in de machine. "Ik heb veel energie gelaten om weer op niveau te geraken na mijn moeilijk begin van het jaar en dan nog eens na mijn accidentje in Rotterdam. Ik heb hard gewerkt en mezelf voortdurend in vraag gesteld." Goffin is een fijn afgestelde machine waarin niets mis mag lopen opdat hij optimaal presteert. De voorbije twee à drie jaar slaagde hij daar wonderwel in - zie zijn plaats in de top tien en finales op de Masters en in de Davis Cup - maar ondertussen zit er wat sleet op het mechanisme. Technische problemen - een voetblessure vorig jaar, een oogletsel dit seizoen - vroegen om grote inspanningen om herstellingswerken uit te voeren en dat zorgde dan weer voor schade aan het computergedeelte. Het hoofd heeft er genoeg van. De slijtage en het energieverlies hebben samen met de druk en de verwachtingen - begin dit jaar werd Goffin zelfs door internationale analisten nog naar voren geschoven als een potentiële grandslamwinnaar - voor een kleine kortsluiting gezorgd. Goffin heeft even geen zin meer om zich 110 procent te smijten. Op training klopt hij nog alle toppers, maar als het om de knikkers gaat, het competitie-element erbij komt, kan hij zich niet meer pushen naar die extra procentjes.

