Het haar is uit de boter 05 juli 2018

"Selfie met Peumans, goed gesprek gehad." Theo Francken liet gisteren op Twitter verstaan dat het haar - 'pun intended' - uit de boter is met Jan Peumans. De voorzitter van het Vlaams Parlement zei in een kranteninterview dat hij in Francken niet de geknipte man ziet om de partij te leiden. Ook over zijn communicatie was hij kritisch. Maar de strijdbijl lijkt begraven. "Wijze raad van de eerste burger van Vlaanderen neem ik altijd ter harte. Ik kijk uit naar zijn 11 julitoespraak volgende week! Samen verder werken aan ons project", aldus Francken.

HLN