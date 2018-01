Het haantje met drie vrouwen Paul Bocuse (1926-2018) 22 januari 2018

00u00 0

Op zijn linkerschouder had hij een tattoo van een Gallische haan staan. Amerikanen tatoeëerden die in 1944, toen de latere paus van de Franse gastronomie nog in het leger zat en gewond raakte. Ook zelf vertoonde Paul Bocuse, die vrijdagnacht op 91-jarige leeftijd stierf, wel wat haantjesgedrag. In zijn autobiografie sprak hij openlijk over zijn leven met drie vrouwen: naast Raymonde, zijn echtgenote, was er ook een Raymone en een Patricia. "We leven te lang om maar één vrouw te hebben", was één van zijn deviezen, net zoals: "Werken alsof je 100 wordt. Genieten van het leven alsof het je laatste dag is." Bocuse was de man die chefs uit hun keuken heeft gehaald, zegt Peter Goossens.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN