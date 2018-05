Het Guinness Book of Egg Records 19 mei 2018

Het grootste ei in onze tijd

Het grootste ei in moderne tijden werd op 17 mei 2008 niet geheel verrassend gelegd door een struisvogel in het Zweedse Borlänge. Toen eigenaars Kerstin en Gunnar Sahlin (foto) hun weegschaal bovenhaalden, bleek het gevaarte liefst 2,589 kilo te wegen. Gemiddeld weegt een struisvogelei zo'n 1,4 kilo - of het totaalgewicht van 24 kippen-eieren - en zou het liefst 45 minuten duren om het te koken. Al kost het een struisvogel al bij al maar weinig moeite om een ei te leggen dat 'slechts' 1,5% van zijn lichaamsgewicht uitmaakt. Veel straffer doet de kleine grijze kiwi, met een ei dat 26% van moeders weegschaal uitmaakt. In mensentermen: alsof een vrouw een kind van zes jaar zou baren.

