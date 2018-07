Het grote voorbeeld 1986 06 juli 2018

Flashback naar de (voorlopig) laatste en enige keer dat België de kwartfinales van een WK heeft overleefd: Mexico 1986. De Rode Duivels hadden in de 1/8ste finale verrassend komaf gemaakt met de sterke Sovjet-Unie. Een ronde later volgde met Spanje nog een grootheid. De wedstrijd begon goed voor de Belgen, met Jan Ceulemans die al duikend een voorzet van Frank Vercauteren binnenknikte. Pas diep in de tweede helft maakten de Spanjaarden gelijk - na een ingestudeerde corner scoorde Señor met een hard schot. In de blessuretijd werd niet meer gescoord. In de strafschoppenserie was België uiteindelijk de sterkste. Leo Van der Elst maakte het af - kop naar de grond en staalhard door het midden. Zie foto.

