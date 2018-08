Het grote jongerenonderzoek, deel 2: "Seks met robots moet zeker kunnen" Romantisch dromen van eeuwige liefde, maar eerst nog een naaktselfie Steven Swinnen; Video: Jan Aelberts

29 augustus 2018

00u00 0 De Krant Aan alle moeders en vaders die - euh... laat het ons zo stellen - niet staan te springen om aan de keukentafel bij zoon- of dochterlief het onderwerp seks en relaties aan te snijden: wij hebben voor u even de pieren uit hun neus gehaald. Wat blijkt? Hét ideaal van vandaag is niet 'Temptation', maar de eeuwige liefde. Al ruimen romantische brieven wel plaats voor pikante berichtjes.

Hoe somber het vizier op de toekomst van onze wereldbol bij de jeugd van tegenwoordig ook mag zijn: er is altijd nog de liefde! 73 procent van de Vlaamse jongeren tussen 16 en 24 jaar die Ivox bevroeg in opdracht van Het Laatste Nieuws, VTMNIEUWS en TagMag is van mening dat er zoiets als 'eeuwige liefde' bestaat. En sterker, de meeste jongeren geloven dat dit geluk ook hun pad zal kruisen.

"Toch schoon, hé", zegt klinisch seksuologe Chloé De Bie. "Niet vergeten dat die jongeren net hun kindertijd ontgroeid zijn en laat dat een periode zijn die door Disney met romantische sprookjes is gekleurd. Hoe ouder, hoe nuchterder doorgaans. Wie vandaag op z'n achttiende iemand leert kennen en voor eeuwig wil samenblijven moet dat misschien wel tachtig jaar volhouden hé, want we worden met z'n allen veel ouder dan vroeger. En vroeger was het evidenter om samen te blijven, want voor vrouwen was scheiden financieel meestal zo makkelijk niet. En als Vlaamse verliefd worden op een Australiër was een halve eeuw geleden ook zo simpel niet. De uitdagingen voor koppels worden groter."

