Het Grote Jongerenonderzoek deel 1: Waar is die zorgeloze jeugd gebleven? Steven Swinnen

28 augustus 2018

00u00 0 De Krant Hoe kijken onze Vlaamse jongeren naar de toekomst? We stelden de vraag aan 16- tot 24-jarigen en schrokken ons een hoedje. Een blik in de glazen bol van onze jeugd oogt niet fraai. De helft vreest dat het uurwerk van de klimaatopwarming al op vijf óver twaalf staat - ook bij ons jongerenpanel (rechts) -, zes op de tien verwacht nog méér terreur en zelfs de schrik voor WO III zit er flink in.

De wereld is een toverbal, geen mens weet hoe hij worden zal. Maar één ding menen onze jongeren wél te weten: de toekomst oogt niet al te zonnig. Zeg maar miezerig. Dat blijkt uit een grote enquête die het onderzoeksbureau Ivox in juli bij ruim 2.000 jongeren deed in opdracht van Het Laatste Nieuws, VTMNIEUWS en TagMag.

