Het grote jongerenonderzoek: "Dat klimmen op de sociale ladder gaat niet zo simpel" DEEL 3 (slot): Jongeren zijn niet vies van studeren en hard werken Steven Swinnen

30 augustus 2018

00u00 0 De Krant Dat onze Vlaamse jongeren tussen de lakens wel van wanten weten, bleek gisteren al. Maar hebben ze evenveel praat als het op studeren en werken aankomt? Toch wel. Tientallen kilometers pendelen en overuren kloppen, vinden de meeste jongeren gewoon 'part of the job'.

Liever lui dan moe, maar wel ooit in de wieg gelegd met blakend zelfvertrouwen waarmee ze elk jaar opslag vragen voor de 'nine to five-job' die ze eigenlijk toch vooral als bijzaak beschouwen. Niet iedereen is grote fan van de millennials, maar ligt iemand met 'you only live once' als lijfspreuk daar wakker van? De huidige generatie jongeren denkt er alleszins toch heel anders over, zo blijkt uit de bevraging die Ivox deed bij 16- tot 24-jarigen in opdracht van 'Het Laatste Nieuws', VTMNIEUWS en 'TagMag'.

Zij willen toch vooral aan een interessante job raken, liever dan een baan die de balans tussen werk en leven niet verstoort. En eens die droomjob beet, willen ze daar wel wat opofferingen voor doen. Zes op de tien vinden het normaal om regelmatig tot in de late uurtjes door te werken. Gevraagd naar hoe ver ze willen pendelen, dan vindt de gemiddelde jongere 42 kilometer van en naar het werk geen enkel probleem. In vergelijking met hun (toekomstige) collega's van 25 jaar en ouder zijn jongeren bereid om meer dagen te werken en langer te pendelen.

