Exclusief voor abonnees Het grootste gevaar 10 september 2019

00u00 0

Bij de politiecontrole in Luik gistermorgen is nog maar eens bewezen dat de politie-inspecteurs die in eerste instantie een interventie doen in feite het grootste gevaar lopen. Dat is een bijzonder pijnlijke vaststelling. Het zijn niet de bijzonder opgeleide en getrainde bijstandsploegen die goed bewapend, getraind en met aangepaste kledij, in tweede instantie ter plaatse komen. Zij zijn goed voorbereid en weten wat hen te wachten staat, terwijl de gewone politie-inspecteurs, zelfs bij ogenschijnlijk eenvoudige tussenkomsten (zoals het controleren van een individu in een auto) een groot gevaar lopen. Meestal krijgen de BBT's de meeste lofbetuigingen en gaat men voorbij aan het doorlopende gevaar dat een 'gewone straatagent' de dag van vandaag riskeert.

Hubert Buysse, Deinze

