Het gordeldier 05 mei 2018

Wat we doorgaans 'het' gordeldier noemen, is in werkelijkheid een verzamelnaam voor meer dan twintig verschillende soorten, van de gordelmol (de kleinste, minder dan 100 g) tot het reuzengordeldier (de grootste, meer dan 60 kg). Sommige gordeldieren - wetenschappelijke benaming dasypodydae - dragen namen die grappig zijn of tot de verbeelding spreken: denk aan kogelgordeldier, harig gordeldier of groot kaalstaartgordeldier. Al die soorten hebben gemeen dat ze beschikken over een pantser van verbeende huidschilden. Dat kan best efficiënt zijn. In 2017 raakte een man uit Texas levensgevaarlijk gewond toen een kogel die hij had afgevuurd, in zijn gezicht ricocheerde via het keiharde pantser van een gordeldier.

