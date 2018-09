Het geheime programma van Frances Lefebure is bekend: haar missie om van ons land betere plek te maken 'MAKE BELGIUM GREAT AGAIN' MC

Haar grote geheim is ontrafeld. Frances Lefebure (29) presenteert vanaf half september 'Make Belgium Great Again', een feelgoodprogramma dat wat aan 'Sorry voor alles' doet denken. Haar doel? Van ons land een betere plek maken.

U heeft 'm vast al opgemerkt, de sticker op de voorpagina van uw krant vandaag. 'Hoe great ben jij?' Ook in Antwerpen staan al een tijdje grote reclameborden met die slogan, en in bushokjes over heel Vlaanderen hangen affiches. In Lier, Tongeren en Geraardsbergen zagen de inwoners eind vorig jaar zelfs hoe hun stad plots 'Nier', 'Longeren' en 'Gerhartsbergen' heette. En dat overal met één rode draad: 'great'. Achter al die stunts zit één vrouw, zo blijkt nu. Frances Lefebure en haar nieuwe - goed geheimgehouden - show 'Make Belgium Great Again'. Haar missie: van ons land een betere plek om te leven maken. Het programma is bedacht door het voormalige creatieve team achter 'Sorry voor alles' met Adriaan Van den Hoof, dat een Emmy in de wacht sleepte. Die tv-makers stapten over van VRT naar VTM en richtten er FC Panache op, één van de creatieve bijhuizen van VTM. In een perfect afgesloten ruimte in de schaduw van het Medialaangebouw in Vilvoorde werkten topproducer en hoofdredacteur Ellen Vanhove en haar team al maanden in alle stilte aan hun tv-project. 'Make Belgium Great Again' moet een puur feelgoodprogramma worden dat een beetje aan 'Sorry voor alles' doet denken, maar vooral heel Vlaanderen wil beroeren.

Positieve vibes

"Het klinkt een beetje vies, maar we hebben voor de programmatitel veel te danken aan de Amerikaanse president Donald Trump", vertelt Vanhove. "Toen hij uitpakte met zijn slogan 'Make America Great Again', ging er bij ons een belletje rinkelen. Als zo'n man denkt Amerika beter te kunnen maken, dan moeten wij dat hier zeker ook kunnen. En zo zijn we dus op 'Make Belgium Great Again' gekomen. Het is natuurlijk niet zo dat we denken dat we hier plots alles perfect kunnen laten draaien, zeker niet. Eerst en vooral is het hier echt niet zo slecht, maar er is van alles dat wel beter kan. Wij gaan daar met Frances en onze ploeg iets aan proberen te doen. Dat is de missie waar we een jaar geleden aan begonnen zijn."

"Voor alle duidelijkheid: 'Make Belgium Great Again' is enkel en alleen een knipoog naar Amerika. Het is geen politiek statement, maar we weten allemaal dat een Vlaming best wat meer uit zijn schulp mag komen. Wij gaan hem daarbij helpen", licht Davy Parmentier toe, creatief directeur bij VTM. "In elke aflevering brengen we verschillende thema's. Van een grote maatschappelijke kwestie zoals orgaandonatie tot een puur individueel probleem dat, als we het kunnen oplossen, voor veel emoties en positieve vibes kan zorgen - en ons land beter kan maken."

"Frances is onze frontvrouw, maar vooral ook part of the team", gaat Ellen Vanhove verder. "Zij presenteert de cases, gaat mee op pad, is partner in crime. De kijker krijgt het volledige proces te zien. Hoe we starten op onze redactie, hoe we research doen, hoe we te horen krijgen dat iets ons nooit zal lukken, hoe we met verborgen camera's filmen om een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld te geven. We willen échte emoties, échte verrassingen, zonder dat mensen op hun hoede moeten zijn. We houden de mensen vaak een spiegel voor. En dat moet dus echt zijn, niet met een cameraploeg in de buurt."

Koen Wauters, da's miserie

"Uiteraard hopen we dat wat Frances en de ploeg doen in sommige gevallen gevolgen zal hebben. Dat gaan we ook registreren. Bij het item over orgaandonaties bijvoorbeeld, zullen we nagaan of de gemeenten meer aanvragen binnenkrijgen van mensen om zich te registreren als donor. En natuurlijk hopen we nu al stiekem dat dat het geval zal zijn. Dan zal 'Make Belgium Great Again' des te meer een succes zijn', zo besluit Davy Parmentier. Tot slot: waarom viel de keuze net op Frances? "Omdat ze perfect past in onze groep en het oprecht meent. En je gelooft haar ook. Het was best wel een zoektocht om een goeie, fijne gastvrouw te vinden die toch nog relatief onbekend was. Doe dit programma met bijvoorbeeld Koen Wauters en je hebt na tien seconden al miserie. Frances is zeer getalenteerd, steekt al haar tijd in dit programma, is er dag en nacht mee bezig. Zij is helemaal mee met onze missie."

Vanaf dinsdag 18 september op VTM.