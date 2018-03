Het geheim van Gustavus (106), de nieuwe oudste man van het land: "Geen alcohol, nooit gerookt. En oh ja, ik heb vijf vriendinnen" Redactie

09 maart 2018

00u00 0 De Krant "Willy Sommers vroeg mij eens: 'Wat is uw geheim?' Ik zei: 'Zoek u een jonge vrouw!'" Gustavus Leclercq uit De Haan, 106 jaar en 8 maanden, is niet alleen de oudste man van het land, hij is ook de casanova van de kust. "Ik heb vijf vriendinnen - mijn 'Gogo Girls' - om mee op stap te gaan. Dát is mijn geheim. En elke ochtend een haring eten, dat ook."

Zijn voeten schuifelen en zijn heupen wiegen vlot van links naar rechts als we Gustavus vragen om samen met zijn vriendin - een groen blaadje van 30 jaar jonger - zijn danspassen te tonen voor de fotograaf. Zijn linkerhand rust op Nora's dijen, zijn ogen blinken van 'contentement'. 106 jaar en 8 maanden is hij, Gustavus Leclercq uit De Haan. Gustaaf voor de vrienden, Stafke voor Nora. Hij mag zich de oudste man van ons land noemen, sinds afgelopen woensdag de 108-jarige priester Jacques Clemens overleed in Henegouwen. "Was me dat een verrassing, zeg, toen ik opstond deze morgen", glundert Gustaaf. "De telefoon heeft nog niet stilgestaan. En iedereen wil langskomen. En we hebben niet eens iets in huis om in te schenken." Hij krijgt het met moeite in één adem gezegd.

HLN