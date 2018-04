Het geheim achter de tijdloze magie van ABBA: "Zelfs als het meer van hetzelfde is, zal het goed zijn" Celien Moors

28 april 2018

00u00 2 De Krant ABBA is terug. Meer dan drie decennia nadat de Zweedse groep voor de muziek bedankte, brengen ze twee nieuwe songs uit. Vier hologrammen zijn de enigen die ze op een podium zullen zingen, maar kenners zijn zeker: de nummers zijn tijdloos. "ABBA is een ambacht, hun samenwerking magie."

Komt een ABBA-hit op de radio. Persoon A zingt elke noot mee, voorzichtig aangevuld met danspasjes. Persoon B haalt eerst de neus op, brabbelt iets over "kitscherige, foute muziek" en neuriet dán pas mee. "Ik kan me niet inbeelden dat iemand tégen hun muziek is", stelt MNM-stem Peter Van de Veire. Binnenkort kan er ook meegezongen op het nieuwe 'I Still Have Faith In You', zo werd gisteren aangekondigd. "Het voelde alsof de tijd stilgestaan had, en we enkel op een korte vakantie gegaan waren. We mogen dan wel op leeftijd zijn, het lied is nieuw. En het voelt goed." Getekend: Agnetha, Benny, Björn en Anni-Frid, ofwel: ABBA. Intussen zijn de vier Zweden late zestigers, jonge zeventigers. Toch kropen ze opnieuw in de studio in het kader van hun 'Abbatar tour' - een concertenreeks waarin holografische projecties van zichzelf uit 1979 zullen optreden.

Vier visionairen

Die 'korte vakantie' is wel al even geleden, want hun laatste publieke optreden en officiële split dateren van 1982. Sinds ze in 1974 met satijnen broekpak en 'Waterloo' de eerste plaats op het Eurovisiesongfestival veroverden, werd elk nummer dat ze uitbrachten een hit - van 'SOS' tot 'Super Trouper'. Als slotstuk bracht de band in 1984 nog 'Thank You For The Music', een song uit 1977, uit als single. In totaal verkocht ABBA meer dan 400 miljoen albums, en ook nu nog hangt er een magische nevel over de groep en hun hits.

