Het floatel

Een van de opvallendste nieuwe trends dit jaar is zeker de opkomst van 'floatels' of drijvende luxehotels. In Zweden ging zonet Arctic Bath open, een wellnesshotel dat drijft op de Luleå-rivier in de buurt van het beroemde Ice Hotel. De architectuur is geïnspireerd door een stapel drijvend hout in de rivier. De twaalf kamers (op het water en aan land) baden in een luxueuze Scandinavische stijl met veel hout en een kacheltje. Maar hét hoogtepunt zijn de spa- en de wellnessfaciliteiten en het restaurant waarin lokale ingrediënten primeren. Een unieke ervaring, en dus is de kamerprijs niet min. (JL)

Vanaf € 900 per nacht voor twee personen in halfpension. www.arcticbath.se

