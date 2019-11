Exclusief voor abonnees Het feestje had slimmer gekund 27 november 2019

Club Brugge is goed op weg om Europees te overwinteren. Dol van vreugde vierde Diatta met ploegmaats Deli, Balanta en Mata. Hij had net de 1-1 binnengetrapt tegen Galatasaray in de 92ste minuut... én zijn shirt uitgetrokken. Mata, al even extatisch, schopte de hoekschopvlag in tweeën met een karatekick. Het leverde hen allebei hun tweede gele kaart van de match op. Daardoor zijn ze geschorst voor de laatste groepswedstrijd. Het feestje had dus wat minder uitbundig gemogen - Club zal het duo missen.

