Het exclusieve verjaardagsboek voor Eddy Merckx 17 juni 2020

Exclusiever worden prijzen niet. Via hln.be/merckxboek kunt u één van de amper tien exemplaren winnen die wij lieten maken van het exclusieve verjaardagsboek voor Eddy Merckx. Een uniek naslagwerk. Speciaal voor zijn 75ste verjaardag maakte onze redactie een boek met de krantenpagina's van alle 525 overwinningen uit zijn imposante carrière. Van Lettelingen tot Kluisbergen. Het boek 'De 525 zeges van De Kannibaal' telt in totaal maar liefst 476 bladzijden. Meedoen is simpel: eerst moet u een correct antwoord geven op de vraag waar Merckx zijn laatste wedstrijd reed. Tot slot vragen we een korte motivering waarom u het unieke gesigneerde boek van de Kannibaal wil winnen. Veel succes!

