Het enige waar je écht van afkoelt... is fikse regenbui 27 juli 2018

00u00 0

Een verfrissende duik op de heetste dag van het jaar: daarvoor trokken tienduizenden puffende Belgen gisteren naar de kust. Al moesten ze wel eerst door een mensenzee waden - in Oostende zat het strand bomvol. Om dan in het warmste zeewater ooit te plonzen: 22,9 graden. Nee, voor échte verkoeling kon je maar beter hopen op een fikse regenbui, zoals in Brussel (foto onder). De temperatuur zakte er meteen van 35 naar 22 graden. Vandaag wordt alweer een tropische dag met maxima rond 36 graden. En zo'n plensbui? Daar moeten we vandaag helaas niét meer op rekenen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Oostende

Brussel

weer