Exclusief voor abonnees Het ene plezier is het andere waard ONZE CLUB BRUGGE-WATCHER NIELS POISSONNIER VINDT HET LOGISCH DAT VOSSEN NIET SPEELT 05 februari 2020

We mogen toch aannemen dat Francky Dury op de hoogte was, vorige donderdag? Dat zijn bestuur hem gedetailleerd heeft ingelicht, over wat de precieze voorwaarden waren? Waarom Club Brugge een geste deed en Jelle Vossen definitief wegschonk, ondanks een nog lopend contract tot juni 2021?

