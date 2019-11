Exclusief voor abonnees Het einde van de Victoria's Secret Angel in string en op stiletto's 23 november 2019

Ooit volgden miljoenen Amerikaanse kijkers ze live op tv, maar nu stopt het lingeriemerk Victoria's Secret met zijn iconische modeshows. Normaal vindt die hoogmis van glamour, strings en stiletto's rond deze tijd van het jaar plaats, maar een 25ste show komt er dus niet. "We denken dat het belangrijk is om de marketing van Victoria's Secret te laten evolueren", klinkt het. Kort gezegd: de tijden veranderen. Voor modellen was het ooit de ultieme droom om één van de 'angels' te worden die hun lingerie showen. Toppers als Tyra Banks, Gisele Bündchen, Heidi Klum, Adriana Lima en Doutzen Kroes liepen mee in het defilé. Maar de show kreeg de laatste tijd veel kritiek vanwege het graatmagere schoonheidsideaal dat Victoria's Secret de kijker voorschotelde. Bovendien gingen ook de verkoopcijfers de dieperik in.

