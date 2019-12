Exclusief voor abonnees Het efficiëntieprobleem van de Rouches 18 december 2019

Hij rukte zich vorige zondag net niet de haren uit z'n hoofd, Michel Preud'homme. Het creëren van mogelijkheden is geen probleem, daarin doet Standard het prima. Maar ze áfmaken, dat is de laatste weken een heel ander verhaal. "Afgaande op de kansen die we krijgen om te scoren en de kansen die we weggeven, zouden we eigenlijk net voor Club Brugge moeten staan. Maar we staan tien punten achter", zucht Preud'homme. "Onze basis is dus goed. De afwerking moet gewoon beter."

