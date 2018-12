Het eerste officiële Studio 100-kamp, met Bumba of K3 18 december 2018

Een vakantiekamp in het teken van K3, Maya de Bij of Bumba? Vanaf volgend jaar kunnen kinderen zich in de vakantie helemaal uitleven met hun favoriete Studio 100-figuren. De Genkse organisatie Wakase organiseert de eerste officiële Studio 100-kampen. "Daar kunnen kinderen en jongeren zich helemaal onderdompelen in de magische wereld van hun favoriete personages", zo klinkt het. Er zijn nog geen data bekend. Wie interesse heeft, kan zich op de site van Wakase aanmelden. Themaweken met de personages Bumba, Mega Mindy en andere Piet Piraten werden al wel georganiseerd, maar nu is er dus een officiële samenwerking met Studio 100. Er staan diverse formules op het programma. Zo zijn er kampen met als thema K3, Maya, 'Nachtwacht' en 'Campus 12'. (PhG)

