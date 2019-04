Exclusief voor abonnees Het droomhuis van Roxane? Dat staat in het universum van 'The Sims' 03 april 2019

Een huis kopen zonder dat je het op voorhand gezien hebt. Dat is in het kort het opzet van 'Blind gekocht'. Vorige week konden Bart en Els hun kersverse woning voor de eerste keer bewonderen, maar dat bezoekje viel dik tegen. Het is dus aan interieurarchitect Bart Appeltans om de woning met 50.000 euro toch nog aantrekkelijk te maken. Ook de veeleisende Anton en Roxane kregen vorige week al hun nieuwe woonst te zien. Op voorhand maakte Roxane in de videogame 'The Sims' een tekening van haar droomhuis, maar ze was te laat: de plannen zijn af en de werkmannen zijn begonnen.

