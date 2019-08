Exclusief voor abonnees Het draait altijd om geld 16 augustus 2019

00u00 0

In 2001 brak de toen 16-jarige Guy Claes met twee kompanen binnen in het huis van zijn tante in Wommelgem, van wie hij wist dat ze veel geld in huis had. Toen zijn grootvader Gilbert Stynen (71) onverwacht binnenkwam, keek de tiener toe hoe één van zijn handlangers hem doodsloeg met een hamer. Guy Claes zat 18 jaar in de cel en is sinds dit jaar vrij met een enkelband.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis