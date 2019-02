Het doek valt over 'Hanne danst' 19 februari 2019

Een klein jaar geleden begon VRT-journaalanker Hanne Decoutere (39) aan een groot avontuur. Ze wou haar meisjesdroom waarmaken: als prima ballerina optreden met een gerenommeerd balletensemble. Vanavond eindigt haar krachttoer met de uitvoering van de balkonscène uit 'Romeo en Julia' in de choreografie van Les Ballets de Monte-Carlo. Voor een vol concertgebouw in Brugge danst Hanne in de slotaflevering de ziel uit haar lijf. Op de voorstelling zelf waren heel wat VRT-gezichten aanwezig. Wim De Vilder liet op sociale media weten dat hij op de eerste rij zat en ook Radio 2-'Madammen' Anja Daems en Cathérine Vandoorne waren van de partij. Net als 'Slimste Mens' Xavier Taveirne en presentator Thomas Vanderveken, die vorig jaar een pianoconcerto instudeerde in 'Thomas speelt het hard'. (DBJ)

