Het compliment COLUMN | Rik Torfs 06 maart 2018

Gemakkelijk vond ik het in mijn studentijd niet, een meisje op de juiste toon een compliment geven. Het verraadt je gevoelens. Het kan onhandig of opdringerig zijn. Voorzichtigheid geboden dus. 'Je hebt een mooi handschrift.' Dat is redelijk veilig. Het meisje heeft de woorden die er staan weliswaar geschreven, maar ze zijn niet echt een deel van haarzelf. 'Je hebt mooie ogen.' Ho maar. Dat is al gevaarlijker. De belangstelling is niet langer volledig zuiver. Zij kijkt verbaasd en je begint te blozen.

