Het Cobra-effect

Een oplossing die het oorspronkelijke probleem alleen maar groter maakt: zo luidt de betekenis van de vooral in Angelsaksische landen vaak gebruikte term 'Cobra-effect'. En daar heeft die gevreesde gifslang alles mee te maken. Daar wemelde het in de straten van het toen nog Brits-Indiase Delhi (vandaag New Delhi) iets te veel van. Dus vonden de Britse overheersers er niets beter op dan een beloning uit te reiken voor elke dode cobra die aan het overheidsloket werd gedeponeerd. Aanvankelijk leek dat plannetje te werken: heel wat Indiërs gingen verwoed op slangenjacht, wat meteen tot veiliger straten leidde. Tot enkele slimme Indiërs zichzelf al rijk zagen door bewust cobra's te kweken om ze meteen te doden én zo royaal 'subsidies' te incasseren. Maar de overheid kreeg er oor van én schrapte de geldelijke beloning voor dode cobraslangen. Waarop de slimme Indiërs hun waardeloze reptielen vrijlieten en in de straten van Delhi binnen de kortste keren nog meer cobra's dan voordien krioelden.

