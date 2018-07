Het blijft zomers HET WEER 30 juli 2018

Vandaag domineren wolkenvelden het weerbeeld in het westen van het land. Er kan bovendien af en toe wat regen vallen, al zijn er ook langere droge perioden. Door de bewolking blijven de maxima beperkt tot 23 graden. In het binnenland is er echter meer ruimte voor de zon. In het oosten zijn er zelfs flinke zonnig perioden. Het kwik komt dan ook een flink stuk hoger uit bij gemiddeld 29 graden. In het oosten wordt het tropisch warm bij 32 graden. De zuidwestenwind wakkert aan tot matig.

